Idoso é morto a facadas e tem dinheiro da aposentadoria roubado na Zona Norte de Natal

Um idoso de 65 anos foi encontrado morto dentro de casa na manhã deste sábado (2) no loteamento Jardim Progresso, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal. Ele foi vítima de um golpe de faca no pescoço.

O idoso foi identificado como Severino Gomes Pereira, ele era pescador. De acordo com relatos de familiares, que não quiseram se identificar, os parentes sentiram falta da vítima durante a manhã e foram até a casa dele. Ao chegarem no local, encontraram o homem morto e acionaram a polícia. O dinheiro da aposentadoria foi levado.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 10h da manhã deste sábado, na travessa São Sebastião. O idoso foi encontrado caído em um dos cômodos da residência com um golpe de faca na região do pescoço.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) esteve no local para remoção do corpo. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil vai investigar o crime.

