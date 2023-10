Idoso de 79 anos é preso por estupar crianças e produzir pornografia infantil em Natal

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (19), um idoso, de 79 anos, investigado pelos crimes de produção de pornografia infantil e estupro contra várias crianças. A prisão aconteceu em um bairro da zona Leste de Natal.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde 2018 e, após investigação, foi capturado em sua residência. No momento da abordagem, o idoso passou mal , quando foi socorrido pelos policiais e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Zona Oeste de Natal. No entanto, os exames não apontaram anormalidades.

De acordo com as investigações, os crimes aconteceram de forma continuada entre os anos de 2010 e 2013 na capital potiguar. Segundo as investigações, ele aliciava as crianças e gravava os atos sexuais de estupro.

Essa prisão está relacionada à Operação “Anjos da Guarda”, que visa identificar e prender investigados e condenados pela prática do crime de estupro de vulnerável. A operação já totaliza 21 prisões em todo o Estado.

O suspeito foi detido e encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.