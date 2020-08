Idosa morre após esperar 6 dias por vaga em UTI no RN: ‘Coração cheio de revolta’, diz sobrinha

Maria Leonardo da Silva, de 74 anos, estava internada em Nova Cruz após sofrer um AVC.

Depois de esperar durante 6 dias pela transferência para um leito de Unidade de Terapia Intensiva, Maria Leonardo da Silva, de 74 anos, morreu na madrugada desta quinta (6) em Nova Cruz, no interior do RN. Ela estava internada no Hospital Monsenhor Pedro Moura, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que a deixou em estado grave e sedada na unidade. A equipe médica solicitou à Central de Regulação do estado uma vaga de UTI para a paciente, mas a transferência não ocorreu.

“É com o coração cheio de angústia e revolta que hoje, eu e a minha família avisamos que a minha tia faleceu. Ela não conseguiu o leito e todos os esforços que nós tivemos para conseguir o melhor atendimento pra ela, que ela conseguisse uma assistência, foi em vão. Ela resistiu muito, por seis dias, à espera desse leito que nunca chegava e não chegou. Veio a óbito nesta quinta-feira” lamentou Josilene Silva, sobrinha da idosa.