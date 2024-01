Idosa mata marido com enxada no interior do RN

Uma mulher matou o próprio marido com uma enxada em Serra do Mel, interior do Rio Grande do Norte. O crime aconteceu nesta quinta-feira (11). Os dois eram idosos.

Segundo a Polícia Militar de Serra do Mel, o casal brigava constantemente inclusive já tendo sido necessário a presença da polícia outras vezes para apartar discussões entre os dois.

Após cometer o crime, a mulher fugiu em uma direção desconhecida. Ela segue foragida. A única testemunha do crime foi o filho do casal, que prestou depoimento à polícia. Eles moravam em uma comunidade chamada Vila Rio de Janeiro, em Serra do Mel, cidade que fica há cerca de 37km de Mossoró.