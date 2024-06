Idosa desaparece após chegar ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante

Uma idosa de 70 anos, desapareceu na noite deste sábado 8 após desembarcar no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante. A mulher, que viajou de São Paulo ao Rio Grande do Norte para visitar familiares, não foi encontrada após sua chegada.

Segundo relatos da irmã da idosa, o plano era encontrá-la no aeroporto e levá-la para São Paulo do Potengi, onde reside a família. No entanto, um atraso impediu que a irmã chegasse a tempo. Ao chegar, ela não encontrou a irmã e acionou a Polícia Militar, que iniciou as buscas.

Imagens das câmeras de segurança do aeroporto mostram a idosa caminhando pelo terminal, mas, em seguida, ela desaparece das gravações, sugerindo que possa ter se perdido ou enfrentado alguma dificuldade. No momento do desaparecimento, a mulher vestia um casaco preto de mangas compridas, blusa amarela, calça azul claro e tênis preto.