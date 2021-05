Idema promove debates durante a Semana do Meio Ambiente

Escolas sustentáveis, agroecologia, engajamento social, preservação ambiental são temas da Semana Estadual do Meio Ambiente – SEMA 2021. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – Idema, por meio da Subcoordenadoria de Planejamento e Educação Ambiental – SPEA, preparou uma programação diversificada para tratar a gama de assuntos relacionados à temática ambiental, do dia 1º ao dia 05 de junho.

No segundo dia da SEMA, a partir das 8h, a SPEA em parceria com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), promove a “Oficina Conexão Natureza – criação da horta agroecológica da Caern”.

A atividade tem o intuito de contribuir na qualidade da alimentação dos servidores e colaboradores da Companhia, orientando na construção de hortas para cultivo de hortaliças como fontes de vitaminas e sais minerais, que trarão benefícios à saúde de todos com hábitos alimentares saudáveis.

O tema “Escola Sustentável” será abordado em dois dias e tem o propósito de contribuir com o enraizamento e institucionalização da Educação Ambiental nas escolas públicas municipais e estaduais, na perspectiva de efetivar a sua sustentabilidade, o Idema-RN, em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN- SEEC, implantará o Programa: “Escolas Sustentáveis e seu entorno”, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a subcoordenadora da SPEA, Iracy Wanderley, os municípios potiguares receberão ciclos de formação em Educação Ambiental, com conteúdos que visam apoiar a implementação de projetos de intervenção em escolas da educação básica. “Nossa intenção é à criação de espaços educadores sustentáveis, junto ao público prioritário: professores, alunos, gestores, funcionários e representantes da comunidade do entorno”, destacou a subcoordenadora.

Durante a programação da SEMA, no dia 02 de junho, o Idema, por meio da SPEA, realizará a aula inaugural do Curso Básico em Educação Ambiental com a temática “Em busca de um mundo mais sustentável: Educação Ambiental a partir da constituição de seus fundamentos epistemológicos e políticos”. A formação é direcionada para os educadores formais ou não formais, gestores de educação ambiental dos municípios do RN e o público em geral interessado na temática.

No encerramento, no Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05, o Projeto RN+Limpo terá lançamento oficial no Rio Grande do Norte. Essa é uma ação do Governo do Estado, em parceria com a startup nacional Circular Brain, o Idema, a Caern e a empresa Natal Reciclagem. A solenidade acontecerá no Parque das Dunas, às 10h, com a presença da diretoria do Instituto Ambiental e representantes dos demais órgãos que integram a iniciativa.

O Projeto RN + Limpo visa engajar entidades públicas, privadas e consumidores finais no desenvolvimento de ações conjuntas com o objetivo de promover o correto descarte de resíduos eletroeletrônicos no Rio Grande do Norte, através da educação ambiental. Serão instalados 25 coletores distribuídos pela cidade e região metropolitana. Cajueiro de Pirangi, sede do Idema e Parque das Dunas serão pontos de coleta.

Confira a programação completa da SEMA no site AQUI.

Serviços:

Dia: 02/06 (quarta-feira)

• “Oficina Conexão Natureza e implantação da horta agroecológica da Caern” – Cooperação Idema/Caern

Horário: 8h às 12h

Local: Sede da Caern

Modalidade: presencial, apenas funcionários da Caern

• Aula inaugural do curso de Educação Ambiental

Horário: 16h

Local: Youtube do Idema

• Peça Teatral de Fantoches: “Preservar o meio ambiente tem tudo a ver com você”

Horário: 9h

Local: Facebook do Idema

• Encontro Virtual “Escola Sustentável é possível? O que sua escola tem a ver com isso?”

Horário: 14h às 17h

Modalidade: virtual/Google Meet

Público Prioritário: professores da rede municipal de ensino

• Encontro Virtual “Escola Sustentável é possível? O que sua escola tem a ver com isso?”

Horário: 14h

Público-alvo: Inscritos no Programa Escola Sustentáveis

Dia: 03/06 (quinta-feira)

• Publicação do Livreto “A pandemia da Covid-19, as escolas sustentáveis e você: o que tem a ver?”

Horário: 12h

Local: idema.rn.gov.br

• Publicação do livreto: “Causos do Rosado”

Horário: 14h

Local: idema.rn.gov.br

Dia: 04/06 (sexta-feira)

• Encontro Virtual “Escola Sustentável é possível? O que sua escola tem a ver com isso?”

Horário: 8h às 11h

Público-alvo: Inscritos no Programa Escola Sustentáveis

Dia: 05/06 (sábado-feira)

• Lançamento do Programa RN+Limpo

Horário: 10h

Local: Parque das Dunas, com transmissão ao vivo no Instagram do Idema.