Idema notifica embarcações e proíbe passeios irregulares em parrachos no litoral Norte potiguar

Pelo menos 37 barqueiros que atuam na região das praias de Rio do Fogo e Perobas (Touros), no Litoral Norte potiguar, foram notificados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) neste fim de semana e proibidos de realizar passeios turísticos nos parrachos – piscinas naturais formadas pelos recifes de corais.

Ao todo, foram 52 emitidas pelo órgão ambiental desde o dia 8 de março, nas mesmas praias e também em Maracajaú. No entanto, as embarcações autuadas em Macarajaú comprovaram posteriormente que estavam regularizadas.

Segundo o Idema, várias embarcações vêm descumprindo o plano de manejo da Área Proteção Ambiental dos Recifes de Corais, que prevê que apenas 45 pessoas podem entrar diariamente na área dos parrachos de Rio do Fogo, por exemplo.

Ainda de acordo com o órgão, o descumprimento das normas causa riscos aos parrachos. Sem orientação adequada, turistas pisoteiam os corais, alimentam animais, afugentam a fauna local e deixam resíduos nas áreas, que são consideradas berçários naturais.

A coordenadora da Fiscalização do Idema, Lúcia Silva, afirma que apenas 14 embarcações em Rio do Fogo, e 10 em Perobas, possuiam autorização oficial para fazer os passeios, mas todas estão com autorização vencida desde o final de 2023.