Idema diz que respostas da Prefeitura do Natal foram satisfatórias e processo deve ser concluído até próxima semana

O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) confirmou que com os últimos documentos entregues nesta semana, a Prefeitura do Natal deu respostas satisfatórias às exigências cobradas no processo de licenciamento ambiental da engorda de Ponta Negra. A informação foi confirmada nesta sexta-feira 19 pelo órgão.

Ainda segundo o Idema, a licença para início das obras depende apenas da conclusão do relatório técnico, que está em fase final, e da análise de uma recomendação feita nesta quinta-feira 18 pelo Ministério Público Federal (MPF).

Com isso, o Idema afirma que a licença deverá ser emitida até próxima semana.

“As análises para a concessão da licença ambiental solicitada pela Prefeitura do Natal estão em estágio avançado de conclusão e as respostas da prefeitura às 8 questões levantadas são, a princípio, satisfatórias. O processo deverá ser concluído até a próxima semana. O Idema está comprometido em seguir rigorosamente todos os procedimentos legais e técnicos necessários para garantir que o processo seja conduzido de forma responsável e transparente, considerando os impactos ambientais e os interesses da comunidade”, disse o órgão, em nota.