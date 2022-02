Idema disponibiliza telefone para realização de denúncias de crimes ambientais

Com o objetivo de contribuir com a diminuição das infrações e crimes ambientais, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) oferece o serviço “Alô Idema”. Por meio do serviço, criado em 2008, a população contribui com o trabalho do Instituto, auxiliando na atuação dos técnicos responsáveis pela fiscalização no Estado.

O contato com a equipe de fiscalização pode ser feito através do telefone (84) 98146-6243 e também através do e-mail: [email protected] O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já nos finais de semana e feriados o contato com a equipe de plantão é feito por meio do seguinte do telefone disponibilizado, das 8h às 18h.

Dois técnicos atuam no atendimento da ferramenta, e através dela, as denúncias recebidas são encaminhadas para a equipe que trabalha na Fiscalização do Idema. Na denúncia, é importante fornecer o máximo de informações ao atendente para garantir uma melhor eficácia no registro e encaminhamento do crime.

“A participação da população é fundamental para coibir crimes ambientais. Uma forma dela ser parceira do órgão e também de cuidar do meio ambiente, nosso bem comum e que é uma responsabilidade de todos. Esse mês retomamos o contato gratuito do serviço, o que naturalmente oferece um atendimento mais amplo a quem precisa nos contactar acerca do tema”, disse o diretor geral do Idema, Leon Aguiar.

O “Alô Idema” faz em média 150 atendimentos por mês, entre recebimento de denúncias, dúvidas e outras informações solicitadas pela população. Assim como em outros trabalhos, o órgão conta com o apoio da Companhia Independente de Proteção Ambiental (CIPAM).