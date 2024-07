ICMBio anuncia concurso público para 180 vagas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou na última segunda-feira 8 a abertura de um concurso público para preencher 180 cargos efetivos. O certame disponibilizará 120 vagas para o cargo de Analista Administrativo e 60 vagas para Analista Ambiental, com o objetivo de atender à crescente demanda do órgão ainda neste ano.

Para garantir a eficiência e a transparência do processo seletivo, o ICMBio instituiu a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. Esta comissão terá um prazo de seis meses para concluir suas atividades, e será responsável por propor a distribuição interna das vagas, acompanhar a seleção e contratação da instituição organizadora do concurso, e participar da elaboração do edital de abertura. Além disso, a comissão atuará como facilitadora em todas as etapas do certame.

Atualmente, o ICMBio possui uma força de trabalho composta por 1.513 servidores efetivos, divididos da seguinte forma: 1.017 Analistas Ambientais (67%), 22 Analistas Administrativos (1,5%), 229 Técnicos Ambientais (15%), 216 Técnicos Administrativos (14%) e 29 Auxiliares Administrativos (2%).

A distribuição das novas vagas foi planejada para atender tanto às necessidades das atividades finalísticas quanto às administrativas do ICMBio, especialmente para suprir um déficit significativo de servidores administrativos. Estes profissionais serão essenciais para o planejamento, organização, controle e logística das competências do instituto.

O ICMBio também está buscando obter autorização futura do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para preencher todos os cargos vagos existentes.