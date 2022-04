IBGE lança pesquisas empresarias para o ano de 2022 com evento na CDL

Na próxima terça-feira, 05, às 8h30, no auditório da CDL Natal, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança o calendário anual das pesquisas econômicas voltadas para os seguimentos do comércio, serviços, indústria e construção. Os dados são importantes para nortear investimentos e avaliar crescimento do setor.

Para 2022 a perspectiva é de que o IBGE colete dados de aproximadamente 4 mil empresas no Rio Grande do Norte, a fim de retratar a realidade das atividades econômicas de comércio, serviços e indústria do Estado.

O IBGE realiza a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e a Pesquisa Anual de Comércio (PAC). O objetivo delas é, respectivamente, identificar as características estruturais básicas das atividades prestadoras de serviços (não financeiros) e do segmento empresarial de comércio e suas transformações no tempo.

Há também a realização da Pesquisa Industrial Anual (PIA), que é dividida em PIA-Empresa e PIA-Produto. Elas coletam informações sobre as características estruturais básicas do setor empresarial da atividade industrial, sendo a segunda com foco em informações referentes aos bens e serviços produzidos pela indústria nacional. E, ainda, a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), investigando o segmento da indústria da construção no País e suas transformações no tempo.

Essas pesquisas são uma importante fonte de dados para o planejamento público e privado e para o cálculo do Produto Interno Bruto – PIB pelo Sistema de Contas Nacionais. Seus resultados são usados tanto para o planejamento e a orientação de políticas públicas, como pelo setor privado e a comunidade acadêmica.