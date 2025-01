Ibama abre concurso com 5 vagas para o RN; salário inicial é de R$ 9,9 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou, nesta sexta-feira (24), o edital do novo concurso público. Para todo o Brasil, são 460 vagas de nível superior, sendo 5 para o Rio Grande do Norte.

As oportunidades são para os cargos de analista administrativo e de analista ambiental. Em ambos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 9.994,60. As inscrições começam no dia 30 (veja cronograma mais abaixo).

São aceitos diplomas de nível superior em qualquer área de formação. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

As vagas para o RN são:

Analista administrativo: 3 vagas ao todo (2 vagas para ampla concorrência e 1 para pretos e pardos);

Analista ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental: 2 vagas (as 2 vagas para ampla concorrência).

O processo seletivo está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A realização do concurso já havia sido autorizada pelo Ministério da Gestão em agosto. O ultimo concurso do Ibama aconteceu em 2021, quando foram preenchidas 568 vagas em cargos de nível médio e superior.