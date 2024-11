Hulk detona Luiz Henrique, do Botafogo: ‘Longe de ser craque. E precisa ser craque como pessoa’

ESPN Brasil

O empate sem gols entre Atlético-MG e Botafogo, nesta quarta-feira (20), na Arena Independência, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em confusão entre jogadores. Hulk foi o mais exaltado ao disparar contra Luiz Henrique.

Na saída do gramado, o atacante atleticano disparou fortes críticas a Luiz Henrique em conversa com o técnico Artur Jorge. Hulk acusa o jogador do Botafogo de chamar o Galo de “time fraco e m***”.

“O Luiz Henrique falou para o nosso goleiro que ‘o nosso time é uma m…’. Primeiro, ele tem cinco jogos na seleção. Ele acha que é craque, ele não ganhou p*** nenhuma. Ele falou no intervalo para o nosso goleiro que o nosso time é uma merda. Primeiro, ele deu cinco chutes na seleção, eu passei sete anos, eu tenho humildade. Ele tem que correr para caramba, para respeitar”.

“Eu não escutei, mas o Mendes (Matheus Mendes, goleiro reserva do Atlético-MG) jurou pela família que o Luiz Henrique chegou no intervalo do jogo e falou “o time de vocês é muito fraco, é uma merda”. Beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa, porque a gente vai lutar para ganhar”.

“O Luiz Henrique tem tudo para ser um craque, mas não é ainda. Está fazendo um grande ano, acho que talvez esteja na melhor temporada dele, não sei quantos gols fez, mas está muito longe de ser craque. Humildade em primeiro lugar, jamais vou chegar que o outro time é uma merda, jamais vou falar que algum jogador é uma merda. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, estou faltando com respeito com a instituição. Então que sirva como aprendizado, porque ele precisa ralar muito. Eu tenho 20 anos de profissional e nunca falei que time algum era uma merda. Então que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro precisa ser craque como pessoa”, completou.

A confusão piorou e chegou a envolver membros do estafe do Botafogo com seguranças. Houve muita troca de empurrões e até grades do setor de zona mista do estádio Independência. Luiz Henrique chegou a jogar uma garrafa de água no meio da confusão e acabou expulso depois da partida.