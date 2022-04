Hotéis de Mossoró registram aumento nas reservas para o MCJ

O Mossoró Cidade Junina (MCJ), maior São João cultural do mundo, tem em sua peculiaridade o fomento da arte e da cultura. Atrelado a isso, o evento tem potencial na geração de emprego e renda. As redes de hotelaria, que recebem turistas de várias regiões do mundo, já registraram um aumento significativo no número de reservas, após o lançamento do evento. Nesse sentido, os hotéis já se preparam para realizar contratações para o período.

Gerente operacional do Hotel Thermas, Marcos Roberto destaca a importância de investir em eventos como o MCJ. “Investimento desse tipo traz dividendos para a cidade, movimenta a economia e gera novos empregos. No dia que foi lançado o Mossoró Cidade Junina, percebemos de imediato a grande procura por hospedagem para o período. Já temos vagas de emprego para garçom e recepcionista em virtude do evento”, enfatizou.

Para Rútilo Coelho, diretor do Hotel VillaOeste, o MCJ é fundamental para o desenvolvimento da cidade, uma vez que aquece a economia de diversos segmentos do município. “O turista paga sua diária, utiliza o restaurante, a lanchonete e o mototáxi”, pontuou.

Rútilo conta que com a antecipação das atrações para o evento, divulgado pela Prefeitura de Mossoró no último dia 12 de abril, a expectativa é que o número de hospedagem atinja a capacidade máxima do hotel. “A rede de hotelaria, já com a antecipação que o município está fazendo, atingindo todos os públicos, acredito que vamos alcançar os 100% na ocupação da rede”, frisou.

Diversos setores esperam o início das festividades do MCJ 2022. Como é o caso de José Gilberto, sócio de uma cervejaria artesanal da cidade. O empresário conta que já prepara a empresa para recepcionar os turistas que vêm participar do evento.

“Como sabemos, o Mossoró Cidade Junina é um evento de grande porte, conhecido nacionalmente. E isso gera um grande impacto no setor turístico. A Cerveja Bacurim, que tem esse viés turístico, sofre um impacto grandioso no período. No dia que antecede ao evento, a cervejaria ‘bomba’ de movimento. Os turistas que vêm para o evento procuram vários atrativos na cidade, isso é muito bom”, disse.