Hospital Veterinário da Ufersa retoma consultas nesta segunda-feira (11)

Nesta quarta-feira (06), o Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – Hovet anunciou oficialmente que retomará suas atividades na próxima segunda-feira (11). Para consulta de cães e gatos, os tutores devem realizar o agendamento nesta sexta-feira (08).

O agendamento será realizado apenas por telefone através do número 3317-8310, a partir das 8h da manhã até completar a quantidade de vagas disponíveis. Serão marcadas semanalmente 30 consultas, sendo 6 atendimentos por dia. Neste primeiro momento o hospital irá funcionar das 7h às 13h.

“Cada pessoa poderá levar apenas um animal”, frisou o médico veterinário Klívio Tomaz, diretor do Hovet. Ele explica que o atendimento agendado é exclusivo para cães e gatos, não havendo necessidade deste procedimento para animais de grande porte ou silvestres. Os tutores devem informar durante o agendamento o número de um documento de identificação (RG ou CPF) para terem acesso liberado na guarita da universidade, bem como ao hospital. Os agendamentos serão feitos sempre nas sextas-feiras para o atendimento na semana subsequente.

A decisão foi tomada pela reitora, professora Ludimilla Oliveira, após reunião realizada no mês passado com a equipe do Hospital Veterinário da Ufersa.