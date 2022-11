Hospital Tarcísio Maia suspende visitas por causa do aumento de Covid-19

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró/RN, suspendeu as visitas a pacientes internados na Unidade na manhã desta quarta-feira (23). A informação foi confirmada ao TCM Notícia pela assessoria de comunicação do Hospital. A suspenção é motiva pelo aumento no número de casos de covid-19 no Estado.

Em todo Estado, nas últimas 24 horas, foram confirmados 456 novos casos e 1 óbito em decorrência da doença. Existem ainda 1.048 casos suspeitos que aguardam resultados testes.

A suspensão vale apenas para visitantes, o que não interfere na permanência de pessoas que precisam acompanhar algum paciente. No hospital é permitido uma pessoa como acompanhante para cada internado.

Em todo Brasil, o aumento nas internações de adultos e crianças com covid-19 e o crescimento de exames positivos para a doença têm preocupado as autoridades sanitárias, que têm adotado medidas de prevenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por exemplo, a reintrodução da obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A resolução entra em vigor nesta sexta-feira (25).

O Tarcísio Maia é uma Unidade de referência e atende diversas cidades da região. O Hospital não comunicou por quanto tempo a medida ficará em vigor, mas informou que uma portaria será publicada até o final do dia desta quarta-feira (23).

