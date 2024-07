Hospital Tarcísio Maia recebe novos equipamentos de ponta

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) foi beneficiado com a chegada de 26 monitores multiparamétricos destinados a diferentes áreas da unidade hospitalar, incluindo a unidade de terapia intensiva (UTI) e o centro cirúrgico.

Estes equipamentos de ponta permitem o monitoramento em tempo real do estado dos pacientes internados. Um total de nove monitores foi destinado à UTI, nove para o centro cirúrgico, cinco para a semi-intensiva e três como reserva para eventualidades, conforme relatado por Luzirene Barbosa de Oliveira, fiscal da Central de Equipamentos (SEQUIP).

De acordo com Luzirene, a chegada dos equipamentos ocorreu no momento oportuno, proporcionando uma renovação necessária nesse tipo de monitoramento no hospital.

As equipes dessas três áreas passaram por treinamento pela empresa responsável pela venda e instalação dos equipamentos em 02 de julho e todos os monitores estão operacionais.

Esses monitores serão utilizados pelos profissionais de saúde para acompanhar em tempo real a evolução e os sinais vitais dos pacientes, auxiliando na avaliação da resposta ao tratamento clínico.