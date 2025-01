Hospital Tarcísio Maia atendeu mais de 1300 pessoas vítimas de acidentes nos últimos 3 meses em Mossoró e região

Responsável por grande parte dos atendimentos a acidentados em Mossoró e região, o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) divulgou nesta quarta-feira (14) um balanço referente aos casos envolvendo acidentes de trânsito nos últimos três meses.

Segundo os dados apresentados, o HRTM registrou um total de 1.381 entradas de pacientes vitimados nas vias e rodovias do Oeste potiguar, sendo 1.215 envolvendo motocicletas; 76 acidentes com ciclistas; 39 pedestres atropelados; 7 sinistros com veículos de grande porte; 20 com automóveis e 24 envolvendo animais.

Referência em ortopedia e traumatologia na região, o HRTM conta com uma equipe de médicos especializados disponíveis 24 horas por dia, e deram todo o suporte aos casos de urgências e emergências, incluindo procedimentos cirúrgicos.

“Reafirmamos nosso compromisso em prestar um atendimento de excelência, garantindo a segurança e o cuidado necessário a todos os nossos pacientes de forma eficaz e com a atenção devida a cada caso.” Comenta Francisca Nilza Batista (Branca), diretora do Hospital Regional Tarcísio Maia.