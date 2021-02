Hospital São Luiz ganhará mais leitos de UTI Covid

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Mossoró em parceria com o Governo do Estado do RN confirmou apoio para funcionamento de mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital São Luiz. Os novos leitos devem começar a funcionar até o dia 5 de março.

Essa semana, a cidade recebeu pacientes graves de Covid transferidos da região metropolitana de Natal. De acordo com o prefeito Allysson Bezerra, a medida é importante considerando que o município começa a dar suporte à rede assistencial da capital.

“Mossoró atende a um grande número de pacientes que, somados dos municípios oestanos e os dos estados vizinhos, chega a mais de um milhão de pessoas”, ressalta o gestor.

Neste momento, o hospital de campanha São Luiz conta 40 leitos críticos de UTI, confirma a Secretaria Municipal de Saúde, “Esse número subirá para 50 até o dia 5 de março e esperamos que estes leitos ajudem à população”.

Morgana Dantas, secretária de Saúde, reforça que é necessário outras ações além da abertura de leitos, “Temos que manter as medidas de prevenção ao novo coronavírus, como usar álcool 70%, lavar as mãos, usar máscaras e evitar aglomerações”, ressalta.

Em Mossoró, até ontem (25), 84 pacientes estavam internados em leitos clínicos e críticos, sendo 70 no serviço público e 14 no serviço privado. Deste total, 53 ocupavam leitos de UTI em ambos os serviços.

No serviço público, a taxa de ocupação de leitos críticos situa-se na faixa de 65,2%. No setor privado, é de 53,3%. Segundo a SESAP, em toda a região oeste, o percentual de ocupação dos leitos de UTI chegou ontem a 83,3%.

Covid-19 em Mossoró (25/02/2021)

Casos confirmados: 13.893

Casos suspeitos: 5.277

Casos descartados: 31.832

Óbitos confirmados: 295