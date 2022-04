Hospital da Mulher está com 70% das obras concluídas

Com um investimento de R$ 134 milhões, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que está sendo construído em Mossoró, pelo Governo do RN com financiamento do Banco Mundial, dentro do projeto “Governo Cidadão”, está com 70% das obras concluídas. A previsão é de que o hospital seja entregue à população do Rio Grande do Norte no segundo semestre deste ano.

A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), em publicação feita nesta terça-feira, 12, nas redes sociais. “A Sesap trabalha em conjunto com equipes de outras pastas do Governo do Estado e do Banco Mundial, os membros vistoriaram a obra nesta semana e constataram que a estrutura física já está com 70% concluída, o que garante que o hospital estará 100% construído no segundo semestre deste ano”, informou.

O Hospital da Mulher será a maior unidade hospitalar, voltada para a atenção materno-infantil de todo o Oeste Potiguar, atendendo a população de mais de 60 municípios. A unidade contará com mais de 160 leitos e disponibilizará atendimentos de ginecologia e obstetrícia de média e alta complexidade.

A Sesap ressalta ainda a importância do Hospital da Mulher para a região e fala sobre a sua grande estrutura. “A estrutura física impressiona. Quem passa por perto do canteiro de obras do Hospital da Mulher de Mossoró “Parteira Maria Correia” tem a certeza que a cidade e toda a região ganharão um dos principais equipamentos de saúde pública do Rio Grande do Norte”, informa o Governo, ao anunciar o percentual de conclusão das obras.

Após a conclusão das obras, a previsão é de que a unidade realize uma média de 20 mil atendimentos por ano. A unidade hospitalar fica localizada ao lado da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que cedeu o terreno para a sua construção. No comunicado oficial, a Sesap informou ainda que não mede esforços para que o Hospital da Mulher seja um marco para a saúde pública do estado. “O Governo do RN está concentrando todo o cuidado com o panorama de execução da obra, para que o hospital seja um marco na história da Saúde potiguar”, conclui.