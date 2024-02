Horário estendido na Sefaz para campanha do IPTU em Mossoró

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) de Mossoró está operando com horário estendido durante a campanha do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Até a próxima quinta-feira (29), os contribuintes terão acesso aos serviços oferecidos das 7h às 19h.

A medida visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços relacionados ao IPTU, oferecendo um período ampliado de atendimento para aqueles que precisam regularizar suas pendências, obter boletos para o ano de 2024 ou resolver outras questões na Secretaria da Fazenda.

Este ano, Mossoró continua aplicando o desconto de 25% para os contribuintes que realizarem o pagamento do IPTU em parcela única, uma medida adotada pelo quarto ano consecutivo. O primeiro vencimento está programado para o dia 29 de fevereiro de 2024.

O titular da Sefaz, Edilson Júnior, enfatizou a importância do horário estendido para garantir que os contribuintes tenham mais tempo para regularizar suas obrigações fiscais e aproveitar os benefícios oferecidos pela campanha do IPTU em Mossoró.

Edilson Júnior destaca ainda que os contribuintes que ainda não receberam o boleto do IPTU, via Correios, podem solicitar através do WhatsApp da Fazenda, pelo número 9 8827 4890, ou acessá-lo através do Portal do Contribuinte (contribuinte.mossoro.rn.gov.br).

“Se o contribuinte eventualmente tiver alguma pendência referente aos anos anteriores, ele pode se dirigir à Secretaria da Fazenda, fazer o pagamento ou parcelamento desses déficits e ganhar o desconto de 2024. Fique em dia com o IPTU na cidade de Mossoró”, encerrou.

CONFIRA CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DO IPTU 2024:

1ª quota/quota única – 29 de fevereiro de 2024

2ª quota – 29 de março de 2024

3ª quota – 30 de abril de 2024

4ª quota – 31 de maio de 2024

5ª quota – 28 de junho de 2024

6ª quota – 31 de julho de 2024

7ª quota – 30 de agosto de 2024

8ª quota – 27 de setembro de 2024