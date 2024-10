Horário Eleitoral Gratuito para o 2° turno inicia nesta sexta

Na última quarta-feira (9) , na 2ª Zona Eleitoral de Natal, foi definido que se inicia nesta sexta-feira (11) o Horário Eleitoral Gratuito no rádio e Televisão para o 2ª turno das Eleições Municipais de 2024. A ata da decisão está disponível para todos no site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN).

Na presença do Juiz Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral, Dr. Cleofas Coelho de Arado Júnior; do Promotor Eleitoral, Dr. Luiz Eduardo Marinho Costa, dos representantes das Coligações Natal Merece Mais e Bora Natal e de outras autoridades, ficou definido:

De acordo com o art. 62 da Resolução TSE 23.610/2019, a veiculação será iniciada pela coligação que obteve mais votos no primeiro turno (Coligação Bora Natal), com a alternância da ordem a cada programa em bloco ou veiculação de inserção nos dias seguinte;

Ficou acordado que a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio se iniciará no dia 11 de outubro;

Outras decisões, como a distribuição do Horário Eleitoral Gratuito e do plano de mídia, foram mantidas iguais ao primeiro turno. Sendo assim, a Band TV continuará sendo a principal emissora de TV, tendo como suplentes a TV Tropical e a InterTV Cabugi. No rádio, a 96 FM continua como veículo principal, e a 98 FM ocupa o cargo de suplente.

O segundo turno acontecerá no dia 27 de outubro, das 8h às 17h na capital do Estado do RN. A Justiça Eleitoral continuará com a fiscalização e monitoramento do processo eleitoral, com a ajuda de seus colaboradores e outros agentes do Estado.