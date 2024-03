Homens são presos por sequestro e tráfico de drogas em Macau

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Macau (5ª DRP), em ação conjunta com policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO), prenderam em flagrante, no final da tarde de sexta-feira (08), seis homens envolvidos em um crime de extorsão mediante sequestro, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O fato aconteceu em Macau/RN, quando um homem, de 24 anos, morador do município de Galinhos/RN, foi sequestrado no dia 05, em Macau.

Durante o sequestro, os suspeitos pegaram o celular do homem e fizeram diversas transferências via pix. A vítima, que passou três dias desaparecida, conseguiu entrar em contato com a esposa, que imediatamente ligou para a Polícia. Policiais civis e militares realizaram diligências e localizaram o suposto cativeiro, oportunidade em que seis homens foram presos em flagrante enquanto vigiavam o sequestrado.

Já no local, após a vítima ser liberada, a Polícia encontrou drogas como: cocaína, crack, maconha, balança de precisão, dinheiro fracionado e demais apetrechos para o tráfico de drogas.

Depois de encaminhar os suspeitos à Delegacia, um dos homens foi identificado como o mentor e autor do sequestro. Ele responderá pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Diante das provas apresentadas pela PCRN, foi decretada a prisão preventiva de todos os autuados durante audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil/RN – SECOMS