Homens são presos por crime ambiental em Serra do Mel

Na tarde deste domingo (3), Policiais Militares do Batalhão de Policiamento Ambiental – BPAmb, durante patrulhamento na região pertencente ao município de Serra do Mel, flagraram dois homens armados. Constatado o flagrante, foi verificado ainda que eles estavam com aves silvestres abatidas e demais pertences utilizados para caça ilegal.

A lei de crimes ambientais (lei nº 9.605/98), proíbe a caça de animais silvestres em todo território brasileiro e o estatuto do desarmamento (lei 10.826/03), regulamenta o porte e de armas de fogo.

Foram apreendidos na ocorrência duas espingardas, 80 munições intactas, 21 munições deflagradas, duas facas, 18 aves silvestres (nambu) e dois apitos conhecidos como “chama nambu”.

O material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Mossoró e os infratores ficarão à disposição da justiça.