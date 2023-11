Bombas, vidraça quebrada e carros atacados. A fachada da sede social do América Futebol Clube de Natal foi depredada na manhã deste sábado (25) no bairro Tirol, Zona Leste de Natal. A suspeita da polícia é de que houve uma briga envolvendo torcidas organizadas.

O prédio é tombado como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico do Rio Grande do Norte. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo o 1º Batalhão da Polícia Militar, indivíduos chegaram à sede do clube, pela manhã, e jogaram bombas e pedras durante uma briga com outras pessoas que estavam no local. Vidraças do prédio e veículos estacionados nas proximidades foram danificados.

Homens jogam pedras e bombas e depredam entrada na sede social do América Futebol Clube em Natal

Prédio é tombado como Patrimônio Histórico, Cultural e Arquitetônico do Rio Grande do Norte. Destruição teria sido causada por briga entre torcidas organizadas.

Por g1 RN e Inter TV Cabugi

25/11/2023 11h37 Atualizado há 5 horas

Vídeo mostra depredação na sede social do América Futebol Clube em Natal

Carros também foram depredados na frente da sede social do América Futebol Clube, em Natal — Foto: Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

“Constatamos entre cinco e seis pessoas machucadas, do América. Elas disseram que um grupo de torcedores do ABC, veio, olhou e voltou com mais de 50 pessoas em carros e motos. Quando chegaram aqui, soltaram bombas e atiraram pedras. Teve um confronto. Quando chegamos, todo mundo correu”, disse um dos policiais que atendeu a ocorrência e pediu para não ser identificado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a depredação.

O ABC joga neste sábado (25), em Natal, contra o Vila Nova, em partida pela Série B do Campeonato Brasileiro. As torcidas organizadas do América e Vila Nova são consideradas e tinham marcado um encontro na sede social do clube.

Em nota, a diretoria do América repudiou a depredação.

“O América é um clube que preza pela integridade e respeito, e não podemos tolerar atos que vão contra esses princípios. Exigimos que as autoridades competentes investiguem e punam os responsáveis por esse ato deplorável. Depredar o patrimônio do clube só gera prejuízos a instituição que durante toda a sua centenária existência, sempre se posicionou contra qualquer tipo de violência. Todas as medidas serão tomadas para que situações como essa não se repitam”, diz a nota