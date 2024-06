Homenagem ao mestre Elder Heronildes  – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Homenagem ao mestre Elder Heronildes da Silva

ELDER HERONILDES DA SILVA

Presidente de honra da ACJUS e Presidente executivo da AMOL.

Formação Acadêmica

Bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Conferição de grau – 17/12/1968.

Inscrição provisória na OAB/RN Nº 100/. Inscrição definitiva na OAB/RN nº 465 /03/1969.

Entidades Culturais a que pertence

Instituto Cultural do Oeste Potiguar – ICOP foi um dos fundadores da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, em 1988 e atualmente encontra-se licenciado. 1957, e presidente por mais de 10 anos.

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte – IHGN, a mais antiga entidade cultural do nosso Estado, com sede em Natal 1991.

Titular da Cadeira nº 37 da Academia Norte-rio-grandense de Letras, com sede em Natal, fundada em 1936.

Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte, como integrante fundador.

Academia Apodiense de Letras – (sócio correspondente). Diploma de Personalidade Cultural do Nordeste da Academia de Letras de Campina Grande – (sócio correspondente) 1991. Titular da Cadeira Nº 38 da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, da qual é presidente de honra.

Entidades Culturais a que pertence

Instituto Cultural do Oeste Potiguar – ICOP foi um dos fundadores da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, em 1988 e atualmente encontra-se licenciado. 1957, e presidente por mais de 10 anos.

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte – IHGN, a mais antiga entidade cultural do nosso Estado, com sede em Natal 1991.

Titular da Cadeira nº 37 da Academia Norte-rio-grandense de Letras, com sede em Natal, fundada em 1936.

Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte, como integrante fundador.

Academia Apodiense de Letras – (sócio correspondente). Diploma de Personalidade Cultural do Nordeste da Academia de Letras de Campina Grande – (sócio correspondente) 1991. Titular da Cadeira Nº 38 da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, da qual é presidente de honra.

Trabalhos Publicados

O Casamento Fatos e Vidas que são presenças Gente do Oeste Potiguar na “Província Submersa” Uma data e dois homens Raimundo Rubira da Luz A Rua de Jaime e outros temas Pedro Batista.

ACJUS – Academia de Ciências Jurídicas e sociais de Mossoró – foto

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo