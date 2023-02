Homem vem ao Brasil comemorar Carnaval, mas é sequestrado, baleado e morto

Um brasileiro que mora em Portugal morreu após ser baleado dentro de um cativeiro durante um sequestro na Brasilândia, zona norte da capital paulista, na tarde de sexta-feira (24).

Daniel Felipe Cervelati do Amaral, de 49 anos, era dentista e veio para o Brasil passar o feriado de Carnaval com a família.

De acordo com o delegado Ronald Quene Juy Saia Justiniano, responsável pela ocorrência, as motivações do crime ainda são investigadas. A polícia cogita a possibilidade de que o dentista tenha marcado um encontro por meio de aplicativos de relacionamento, mas diz não ser possível confirmar a hipótese porque o celular do cidadão foi levado pelos criminosos.

No cativeiro para onde Daniel foi levado, a vítima aproveitou o momento no qual ficou com apenas um dos sequestradores e reagiu, tentando fugir.

Nesse momento, o suspeito, que estava armado, disparou contra o homem. Daniel foi atingido duas vezes na região do peito e uma na região do abdômen.

Agentes da Polícia Militar foram acionados para o endereço do cativeiro após vizinhos perceberem a movimentação estranha e o barulho. No local, os policiais localizaram a vítima já ferida.

Daniel chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Penteado, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

