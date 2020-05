Homem que vendia máquinas, ferramentas, eletrônicos e perfumes roubados na internet é preso no RN

Um homem foi preso com uma carga roubada de furadeiras, parafusadeiras, material de construção, eletrônicos e cosméticos na cidade de Vera Cruz, região Agreste do Rio Grande do Norte. O suspeito é um paraibano, com extensa ficha criminal, que fornecia vendia os itens roubados por preços bem abaixo do mercado. Ele foi capturado pela Polícia Civil na quinta-feira (14).