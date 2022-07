Homem que fingia ser delegado é investigado pela polícia Federal em Mossoró

A Polícia Federal deflagrou nesta quintaa (28) a Operação Dublê, que tem como objetivo colher provas para instruir inquérito policial para investigar um homem que estaria se passando por Delegado da PF na cidade de Mossoró. Os policiais estão cumprindo um mandado de busca e apreensão no bairro Aeroporto.

Segundo a Polícia, a investigação teve início em maio deste ano quando uma mulher procurou a Delegacia da Polícia Federal em Mossoró para relatar que estaria sendo assediada por uma homem que teria se identificado como delegado da PF. A mulher informou que o falso delegado enviou credenciais como se fosse membro da PF, via interação ocorrida entre eles em um aplicativo de relacionamento.

A mulher ainda informou que o homem realizava uma demonstração insistente em ter em realizar condutas de natureza libidinosa com ela. O investigado em questão foi identificado como um homem de 29 anos que responde a dois processos pela prática de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento em Mossoró/RN.

O homem está sendo intimado, também, a cumprir medidas cautelares diversas de prisão, entre elas de não manter contato com a vítima por qualquer meio.

Até o momento, os elementos obtidos na investigação evidenciaram indícios da suposta prática dos crimes de falsa identidade, receptação, posse irregular de arma de fogo e stalking.

AgoraRN