Homem que estuprou e engravidou menina de 10 anos estava no semiaberto

R. H. de J., de 33 anos, é considerado foragido desde quinta-feira (13/8). Menina abortou a criança após ser autorizada pela Justiça

Acusado de estuprar e engravidar a própria sobrinha, hoje com 10 anos, em São Mateus (ES), R. H. de J., de 33 anos, foi preso por tráfico de drogas em 2011, mas desde março de 2017 estava em regime semiaberto. Foi nessa época, inclusive, que teria se iniciado os abusos contra a garota.

O caso tomou repercussão nacional após a Justiça autorizar a menina a interromper a gestação. O Metrópoles tomou a decisão de divulgar apenas as iniciais do nome do criminoso por respeito à vítima, que é menor de idade e sobrinha do suspeito, e não para preservar a identidade do estuprador. Em função de eles terem laços familiares, a conexão poderia ser feita.

R. H. de J. é procurado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) desde a última quinta-feira (13/8). Na ocasião, policiais foram a um município no estado da Bahia, onde o criminoso tem parentes. No entanto, ele não foi localizado e, desde então, é considerado foragido.

O mandado de prisão foi expedido contra ele no dia anterior, ou seja, na quarta-feira (12/8). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado (SESP) informou que tem empenhado esforços no sentido de localizar o autor do crime e dar cumprimento ao mandado de prisão.