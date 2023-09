Homem que enterrava drogas é preso por tráfico no interior do RN

Um homem foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (29), suspeito de tráfico de drogas no município de Jardim de Piranhas. A ação foi realizada através da Operação “Pingo do Meio Dia”, por policiais civis da 47ª Delegacia de Polícia Civil (DP de Jardim de Piranhas), em ação conjunta com a 5ª Companhia de Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN).

De acordo a Polícia, durante a investigação foi identificado que o homem teria o hábito de enterrar drogas para ocultá-las. Por volta de 12h, ele desenterraria os entorpecentes para iniciar a venda. Em sua posse, foram encontrados e apreendidos: 50 gramas de cocaína e 117 gramas de “crack”, avaliadas em R$ 5 mil.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.