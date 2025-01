Homem puxa mulher pelos cabelos e leva vítima à força em tanque de moto em Mossoró; suspeito foi preso

Um homem puxa uma mulher pelos cabelos, xinga a vítima e a coloca deitada sobre o tanque de uma moto, com as pernas e braços para fora do veículo.

A cena de agressão foi registrada por uma câmera de segurança de um condomínio de Mossoró, no Oeste potiguar, na noite do último sábado (25).

O homem sai de dentro do condomínio arrastando a mulher pelos cabelos. A mulher tenta se desvencilhar batendo nele, mas o autor a coloca sobre a moto e sai.

Segundo a polícia, o auxiliar agrícola de 26 anos foi preso minutos depois do registro da cena por policiais militares que faziam patrulhamento na região.

Ao perceber a aproximação da polícia, o homem tentou fugir e caiu da moto na Avenida Antonio Campus, no bairro Costa e Silva. No entanto, de acordo com os policiais, ele ainda resistiu à prisão e tentou agredir os militares com socos.

Os policiais também relataram em boletim de ocorrência que o homem estava visivelmente alterado, com sinais de embriaguez. Ele foi contido e encaminhado para a delegacia de plantão e se negou a realizar o teste do bafômetro.

Na delegacia de plantão, a mulher negou que tivesse sido vítima de violência e o homem foi autuado por embriaguez, além de desacato e resistência à prisão. Ele acabou solto na audiência de custódia.

“Com o aparecimento do vídeo que registra a agressão, a Deam (Delegacia da Mulher) Mossoró está investigando o caso para apurar a lesão corporal”, informou a Polícia Civil.