Homem procurado pela Justiça é preso ao tentar tirar passaporte

A Polícia Federal prendeu na terça-feira (13), em Natal, um autônomo natalense de 40 anos, que procurou a superintendência do órgão, no bairro de Lagoa Nova, para tirar o passaporte. Ao conferir os documentos e inserir os dados no sistema, os policiais constataram que existia um mandado de prisão em aberto expedido pela 14ª Vara Criminal de Fortaleza/CE.