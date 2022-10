Homem morre carbonizado após acidente com motocicleta e veículo pegar fogo na RN-177

Um padeiro de 36 anos morreu carbonizado após perder o controle da motocicleta, sair da pista, capotar e o veículo pegar fogo na RN-177 na madrugada deste sábado (22) no município de Rodolfo Fernandes, no interior do Rio Grande do Norte.

A vítima, que é natural de Itaú, trafegava na moto no sentido da sua cidade Natal em direção ao município de Rodolfo Fernandes.

De acordo com a Polícia Militar, o padeiro teria batido no canteiro logo após perder o controle da moto. Ele morreu no próprio local após o veículo pegar fogo.

O corpo da vítima foi encaminhado para exames de necropsia no Intituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) de Pau dos Ferros. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pau dos Ferros.

Com informações do G1 RN