Homem morre após sofrer choque elétrico com cortador de grama em Mossoró

Um homem morreu na manhã desta quinta-feira (21), em Mossoró (RN), após sofrer um choque elétrico em casa enquanto utilizava um cortador de grama.

Francisco Francimar de Morais, de 58 anos, estava descalço no momento em que foi eletrocutado. O acidente aconteceu no bairro Abolição 3, por volta das 9h.

Logo após tomar o choque, a esposa de Francisco gritou por ajuda. Os vizinhos tentaram auxiliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem já havia morrido.

De acordo com os peritos do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), os vestígios apontam que o homem morreu após sofrer um choque elétrico no manuseio entre a tomada do cortador de grama e uma extensão.

“Ele estava manuseando um equipamento de cortar grama e, ao tentar fazer uma troca de tomada, ou alguma coisa assim [aconteceu o acidente], contou o perito do Itep Clécio Soares.

“Essa tomada, aparentemente, pelo estado que encontrei, ela já estava quebrada ou talvez quebrou na mão dele. E aí ele estava descalço, fez um terra e aí infelizmente sofreu essa eletrocussão”, completou.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Mossoró.