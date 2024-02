Homem invade sede do Detran-RN, tenta esfaquear vigilante e acaba morto, diz PM

Um homem morreu após invadir a sede do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), no bairro Cidade da Esperança, zona Oeste de Natal. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (16). Ele não teve a identidade informada.

De acordo com a Polícia Militar, a invasão foi percebida pelo vigilante do órgão público, que deu ordem de parada, mas não foi atendido. O invasor estava com uma faca e tentou esfaquear o vigilante.

Nesse momento, segundo a PM, houve reação e o vigilante atirou contra o indivíduo. O homem, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda conforme relato da Polícia Militar, outro homem também teria invadido a sede do Detran, mas conseguiu escapar.

A PM foi acionada e fez o isolamento da área. O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) fez a remoção do corpo. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Portal da Tropical