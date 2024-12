Homem foragido há 28 anos é preso ao tentar registrar perda de CNH em delegacia no RN

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, nesta sexta-feira (6), um homem de 58 anos suspeito de homicídio. Ele estava foragido há 28 anos e foi capturado pela equipe da 53ª Delegacia de Polícia (DP) de Pau dos Ferros.

De acordo com a polícia, o homem compareceu à delegacia para registrar a perda de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante o atendimento, ao fornecer os dados pessoais, os policiais identificaram um mandado de prisão preventiva contra ele.

A ordem de prisão foi expedida pelo Tribunal do Júri da Barra Funda, na Comarca de São Paulo. Segundo as investigações, o suspeito teria fugido do estado após o crime.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.