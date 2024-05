Homem é preso suspeito de abrir contas bancárias com identidades falsas; golpe causou um prejuízo de R$ 250 mil

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante em Natal pelo crime de falsificação de documento público. A prisão faz parte da operação ‘Trampo’ que investiga um grupo criminoso especializado em estelionato eletrônico, que teria conseguido abrir seis contas bancárias em um banco digital com o uso de carteira de identidade falsificada.

De acordo com as investigações, os suspeitos obtiveram mais de R$ 250 mil em empréstimos consignados no saldo de FGTS das vítimas.

No endereço de um dos suspeitos, foram encontrados mais de 30 aparelhos celulares utilizados para aplicação de golpes digitais; mais de R$ 150 mil em espécie; e um veículo de luxo financiado em nome de um terceiro, além de carteiras de identidade em processo de falsificação, o que ocasionou a prisão em flagrante do indivíduo.

A operação foi coordenada pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal) e cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro Potengi, Zona Norte de Natal.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.