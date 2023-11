Homem é preso por violência doméstica em Mossoró

Na noite de sexta-feira (3), a Polícia Militar recebeu chamado de uma ocorrência na Pousada dos Thermas, Conjunto Abolição IV. Chegando no local, encontraram a vítima, não identificada, com hematomas e arranhões no rosto e roupas rasgadas. Foi dada voz de prisão ao agressor, identificado como Abimael Clementino da Silva, 34 anos, que estava alcoolizado e muito alterado, de acordo com informações.

Abimael foi autuado por infração ao artigo 129, § 13º e artigo 147 do Código Penal Brasileiro, na forma processual imposta pela Lei Maria da Penha, por violência doméstica e familiar contra a mulher. Em seguida, encaminhado ao sistema prisional.