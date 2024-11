Homem é preso por tentativa de latrocínio e tráfico de drogas em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró prenderam em flagrante, na manhã desta quarta-feira (6), um homem de 36 anos, suspeito da prática dos crimes de tentativa de latrocínio e tráfico de drogas.

A prisão foi realizada no bairro das Malvinas, em Mossoró. De acordo com as investigações, o crime ocorreu na tarde do dia 5 de novembro de 2024. Na ocasião, o suspeito entrou em uma loja no bairro Nova Betânia, armado com uma pistola, e anunciou o assalto.

No entanto, durante o assalto, um policial, que estava no interior do estabelecimento à paisana, percebeu a ação e interviu. Ao tentar impedir o crime, o policial e o assaltante entraram em uma troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. O criminoso conseguiu fugir do local sem levar nada.

Após o ocorrido, os policiais da DEFUR Mossoró iniciaram as diligências para identificar o suspeito. No decorrer das investigações, foi possível identificar o homem e, na sequência, encontrar o paradeiro dele para efetuar a prisão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem uma quantidade de drogas, ocasionando o flagrante. Ele foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.