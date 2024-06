Homem é preso por furtar mais de R$ 500 mil em mercadorias de supermercado em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Natal (DEFUR/Natal) deflagraram, nesta quarta-feira (12), a segunda fase da “Operação Moisés”, que resultou na prisão de um homem suspeito pelo crime de furto qualificado contra um estabelecimento comercial localizado na BR-101, no bairro Neópolis, Zona Sul de Natal. A prisão aconteceu no bairro Cidade da Esperança, Zona Oeste de Natal.

Durante a primeira fase da operação, que ocorreu no dia 05 de abril de 2024, a Polícia Civil deu cumprimento a quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo que é investigado por cometer furtos em supermercado.

Segundo as investigações da DEFUR, os suspeitos colocavam as mercadorias nos carrinhos de compras, passavam pelo caixa e não pagavam. Os crimes eram realizados com o apoio de um funcionário, que facilitava a saída dos “falsos clientes”. O prejuízo foi contabilizado em quase R$ 500 mil.

Com o apoio da Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Natal (DEPROV), a ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Os suspeito foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.