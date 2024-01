Homem é preso por falsidade ideológica e corrupção ativa no interior do RN

Policiais civis da 46ª Delegacia de Polícia (DP de Caicó), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Caicó), prenderam, na sexta-feira 19, um homem, de 34 anos, em flagrante delito pelos crimes de falsidade ideológica e corrupção ativa no município de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte.

De acordo com a investigação, o homem conseguiu dados pessoais de uma vítima, sem conhecimento e anuência dela, assim realizando cadastros em estabelecimentos comerciais nacionais e efetuando compras, além de fazer pedidos de cartões de crédito em diversas fornecedoras.

No momento da prisão, o infrator tinha acabado de receber uma correspondência em sua residência em nome de uma vítima, chegando a assinar a correspondência com o nome da mesma.