Homem é preso por exploração sexual e armazenamento de nudez infantil

Policiais civis da 24ª Delegacia de Polícia de São José de Mipibu (24ª DP) cumpriram, nesta quarta-feira (24), a um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de um homem, de 67 anos, investigado pelos crimes de exploração sexual de criança e adolescentes, armazenamento e divulgação de conteúdo de nudez infantil. A prisão aconteceu no município de São José de Mipibu, na Grande Natal.

De acordo com as investigações, o homem oferecia dinheiro as crianças e adolescentes com o intuito de receber favores sexuais em troca, como também prática de estupro de vulnerável. Com base nas informações fornecidas por uma das vítimas, o investigado ofereceu R$ 300,00 para que ela enviasse vídeos pornográficos para ele, sendo R$ 200,00 destinados a tia da adolescente para que não o denunciasse. Após o envio dos vídeos, o homem compartilhou nas redes sociais.

A equipe policial ouviu os depoimentos das vítimas, que relataram que a conduta do homem era recorrente, inclusive com crianças e adolescentes. O suspeito, que já era investigado pela Delegacia, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.