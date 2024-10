Homem é preso por estelionato e uso de documento falso em Parnamirim

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD/Natal), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (30), um homem, de 29 anos, suspeito dos crimes de estelionato, uso de documento público falso e falsidade ideológica. A prisão ocorreu em uma concessionária localizada no município de Parnamirim, na Grande Natal.

As investigações apontaram que o suspeito havia tentado adquirir uma moto na última terça-feira (29) utilizando uma identidade falsa. Durante as diligências, a equipe da DEFD confirmou a veracidade das informações e efetuou a prisão do homem no momento em que ele tentava receber o veículo.

Além do uso do documento falso, foi constatado que o suspeito teria financiado a moto em nome de um terceiro, que foi contactado pela Polícia Civil e confirmou que seus dados pessoais foram usados indevidamente para a prática do golpe. Agora, as investigações prosseguem para identificar outros integrantes do grupo criminoso.

O homem foi conduzido à Delegacia para os procedimentos de praxe e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população continue colaborando de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.