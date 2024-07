Homem é preso por crime de violência doméstica e importunação sexual

Policiais civis da 47ª Delegacia de Polícia de Jardim de Piranhas, em ação conjunta com a 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (15), um homem, de 32 anos, suspeito de cometer os crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e importunação sexual. A prisão ocorreu na cidade de Jardim de Piranhas, Região Seridó do RN.

De acordo com a investigação, a vítima relatou que estava em seu local de trabalho quando seu ex-companheiro a teria importunado sexualmente sem consentimento. Ao confrontá-lo, a vítima teria sido agredida com socos no rosto, resultando em lesões.

Diante dos fatos, a 47ª DP solicitou apoio à 5ª CIPM e, após diligências, conseguiram capturar o suspeito. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.