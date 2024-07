Homem é preso por agredir sobrinha no interior do RN

Policiais civis da Delegacia de Plantão de Proteção a Vulneráveis (DPAGV) e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo do Amarante (DEAM SGA), com apoio da Polícia Militar, prenderam em flagrante, na quinta-feira (11), um homem, de 64 anos, pelos crimes de lesão corporal e de ameaça contra a sobrinha. A prisão aconteceu no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal.

De acordo com as investigações, o homem, utilizou uma barra de ferro para ameaçar e agredir por diversas vezes a própria sobrinha, com quem residia. Após o acionamento, os policiais realizaram diligências e prenderam o suspeito em flagrante.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que continuem enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.