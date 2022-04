Homem é preso em Parnamirim após tentar subornar policiais com R$ 600

Um homem de 22 anos foi preso por tentativa de suborno a policiais militares das Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas. O caso aconteceu no sábado (16), no bairro Rosa dos Ventos, em Parnamirim, na Região Metropolitana de Natal.

De acordo com a Polícia Militar, o homem conduzia uma motocicleta realizando manobras perigosas e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando foi abordado.

Ao ser parado, ele ofereceu R$ 600 aos policiais para ser liberado. Os militares recusaram e ainda prenderam o homem por corrupção ativa, além de crime de trânsito em virtude das manobras proibidas e falta de documentação.

