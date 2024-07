Homem é preso em flagrante por golpe com comprovante de pix falso em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR), em ação conjunta com a Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Mossoró (DEFD), realizaram, nesta quarta-feira (17), a prisão em flagrante de um homem, de 24 anos, pelo crime de falsificação e golpe mediante a utilização de comprovante de pix falso para adquirir um aparelho celular. O caso ocorreu na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o comerciante local informou à equipe policial que o valor da transação não havia sido creditado na conta. Além disso, o suspeito já era conhecido da vítima, pois havia praticado o mesmo golpe menos de uma semana antes.

Após receber a denúncia, os policiais civis se deslocaram rapidamente para o local onde o aparelho seria entregue. Ao entrarem na rua, a equipe avistou o suspeito caminhando com uma sacola branca, possivelmente contendo o celular adquirido de forma fraudulenta.

Durante a abordagem e busca pessoal, foi encontrado o objeto da fraude, além de um segundo aparelho que o homem alegou ser de uso pessoal. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.