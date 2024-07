Homem é preso em flagrante por furto de motocicleta em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró) efetuaram, nesta segunda feira (08), a prisão em flagrante de um homem, de 24 anos, pelo crime de furto de uma motocicleta e de mercadorias de uma churrascaria. O caso ocorreu no município de Mossoró, localizado no Rio Grande do Norte.

De acordo com as informações, os policiais da DEFUR estavam em diligências relacionadas a um furto ocorrido em uma churrascaria no bairro de Santo Antônio, durante a madrugada entre os dias 06 e 07 de julho de 2024. Do estabelecimento, foram subtraídos dois televisores, um notebook e aproximadamente 80 quilos de carne. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e identificaram um dos suspeitos envolvidos no furto à churrascaria.

Seguindo as pistas para localização do suspeito, a equipe conseguiu encontrá-lo nas proximidades de sua residência, onde foi constatado que ele estava de posse de uma motocicleta que havia sido furtada horas antes. O material furtado da churrascaria, no entanto, ainda não foi recuperado.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros suspeitos envolvidos nos crimes.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.