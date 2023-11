Homem é preso em flagrante por cometer abuso sexual contra bebê de 10 meses em hospital de Natal

Um bebê de apenas 10 meses foi vítima de abuso sexual no Hospital Universitário Onofre Lopes na noite da sexta-feira 10, em Natal. De acordo com o relato da mãe da criança, ao retornar após sair para beber água, ela notou uma movimentação suspeita por parte de um acompanhante de outra paciente que compartilhava o mesmo quarto. Ao perceber algo incomum no bebê, ela imediatamente acionou a equipe hospitalar, composta por enfermeiros e seguranças, que por sua vez entraram em contato com as polícias Civil e Militar. O homem foi detido em flagrante.

A mãe relatou: “Minha vizinha de quarto saiu, deixando seu esposo com o filho. Meu bebê estava dormindo, e em questão de 3 a 5 minutos, muito rápido, ao retornar, percebi que o homem estava ajeitando a roupa. Corri, liguei a luz e verifiquei meu bebê. Olhei para as partes íntimas e não vi nada anormal, mas ao observar o canto da boquinha dele, havia um líquido estranho.”

A técnica de enfermagem, ao ser informada, chamou outras enfermeiras, que coletaram o líquido para análise em laboratório do hospital. Após o retorno ao quarto, a mãe notou o homem tenso e deixou o local rapidamente com seu bebê, que possui uma síndrome rara afetando fígado, pâncreas e rins, e estava internado para hemodiálise após a colocação de um catéter.

O resultado da análise revelou que o líquido na boca do bebê continha material genético do suspeito. As autoridades hospitalares e as polícias Civil e Militar foram acionadas, resultando na prisão em flagrante do homem.

Em nota à InterTV Cabugi, o Hospital Universitário Onofre Lopes confirmou o incidente, lamentando profundamente e se solidarizando com a vítima e a família. O hospital assegurou estar oferecendo todo o suporte necessário.

O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Plantão da Zona Norte de Natal. A Polícia Civil informou que um procedimento foi instaurado para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades, com o processo tramitando em sigilo devido à natureza delicada do ocorrido.